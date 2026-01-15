Ferroviário encara Horizonte em busca da liderança do Grupo A do Cearense

Tubarão da Barra possui os mesmos três pontos do líder, Fortaleza, e do vice-líder, que enfrenta nesta sexta-feira, 16, às 19 horas, no PV

O Ferroviário abre nesta sexta-feira, 16, a quarta rodada do Campeonato Cearense. Diante do Horizonte, às 19 horas no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Tubarão da Barra vai em busca de conquistar a vantagem na briga pela liderança do Grupo A.

Isso porque, com a vitória do Fortaleza de goleada diante do Quixadá na noite da última quinta-feira, 15, no fechamento da terceira rodada, o chaveamento ficou com quatro equipes empatadas com quatro pontos, sendo elas o Fortaleza, o próprio Ferroviário, o Horizonte e o Quixadá. Na briga sobre quem constrói a melhor vantagem, o Fortaleza leva a melhor por ter um saldo de quatro gols, enquanto o clube coral soma apenas um gol marcado após duas rodadas.