Transmissão de Ceará x Maranguape: assistir ao vivo - online e grátis

Ceará e Maranguape se enfrentam no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), hoje, 14, às 21h30min, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Ceará x Maranguape: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pela TV Verdes Mares e TVC, na TV aberta, e pelo canal Goat e TVC Esporte, no Youtube. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções. Ceará x Maranguape: situação dos times e escalações Ceará

Atual bicampeão do Manjadinho, o Vovô chega para o confronto querendo manter o 100% de aproveitamento para se isolar na zona de classificação do Grupo B, que tem um cenário totalmente equilibrado neste momento: além do Alvinegro, Iguatu, Floresta e o próprio Maranguape somam os mesmos três pontos, mas os dois últimos citados têm um jogo a mais na chave.

Escalação do Ceará: 4-3-3: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Gilmar e Fernando; Lucas Lima, Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart

Adversário do Ceará, o Maranguape conquistou o tão sonhado retorno à elite do Manjadinho em 2025, quando se consagrou campeão da segunda divisão estadual. Equipe tradicional da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Gavião da Serra iniciou sua jornada no certame com derrota para o Iguatu, fora de casa, mas se recuperou na rodada passada após vencer o Tirol.

