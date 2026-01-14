Transmissão de Ceará x Maranguape: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Ceará x Maranguape: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Campeonato Cearense entre Ceará e Maranguape acontece hoje, 14, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Ceará e Maranguape se enfrentam no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), hoje, 14, às 21h30min, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense de 2026.
Ceará x Maranguape: onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão pela TV Verdes Mares e TVC, na TV aberta, e pelo canal Goat e TVC Esporte, no Youtube. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.
Ceará x Maranguape: situação dos times e escalações
Ceará
Atual bicampeão do Manjadinho, o Vovô chega para o confronto querendo manter o 100% de aproveitamento para se isolar na zona de classificação do Grupo B, que tem um cenário totalmente equilibrado neste momento: além do Alvinegro, Iguatu, Floresta e o próprio Maranguape somam os mesmos três pontos, mas os dois últimos citados têm um jogo a mais na chave.
Escalação do Ceará:
4-3-3: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Gilmar e Fernando; Lucas Lima, Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart
Maranguape
Adversário do Ceará, o Maranguape conquistou o tão sonhado retorno à elite do Manjadinho em 2025, quando se consagrou campeão da segunda divisão estadual. Equipe tradicional da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Gavião da Serra iniciou sua jornada no certame com derrota para o Iguatu, fora de casa, mas se recuperou na rodada passada após vencer o Tirol.
Escalação do Maranguape:
4-4-2: Otávio; Rian Kelvin, Samuel, Ismael e Ronald; Lessim, Luis Hyago, Clodô e Luis Guilherme; Alexandro e Felipe Hulk. Técnico: João Neto
Dicas para acompanhar Ceará x Maranguape ao vivo
1. Assistir pelo Canal GOAT ou pela TVC Esportes é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.