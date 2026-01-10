Escalação: como Floresta e Ceará vão a campo pelo Campeonato Cearense

Escalação: como Floresta e Ceará vão a campo pelo Campeonato CearenseLobo e Vovô se enfrentam a partir das 16h30min, no Domingão, pela 2ª rodada do Estadual. Confira escalação de cada time
Floresta e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 10 de janeiro (10/1), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 16h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Floresta
4-3-3: Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor e Cedrik; Marco Antônio, Danrley e Guilherme Borges; Bismark, João Celeri e Diogo Mourão. Técnico: Leston Júnior
Ceará
4-3-3: Gustavo Martins; Aloísio, Uchella, Gabriel Rocha e Samuel; João Gabriel, Pedro Esli e Melk; Enzo, Amaral e Giulio. Téc: Alison Henry