Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Floresta e Ceará vão a campo pelo Campeonato Cearense

Escalação: como Floresta e Ceará vão a campo pelo Campeonato Cearense

Lobo e Vovô se enfrentam a partir das 16h30min, no Domingão, pela 2ª rodada do Estadual. Confira escalação de cada time
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Floresta e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 10 de janeiro (10/1), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 16h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Floresta

4-3-3: Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor e Cedrik; Marco Antônio, Danrley e Guilherme Borges; Bismark, João Celeri e Diogo Mourão. Técnico: Leston Júnior

Ceará

4-3-3: Gustavo Martins; Aloísio, Uchella, Gabriel Rocha e Samuel; João Gabriel, Pedro Esli e Melk; Enzo, Amaral e Giulio. Téc: Alison Henry

+ Confira notícias sobre o Ceará Sporting Club

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar