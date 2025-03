Esportes O POVO elege seleção do Campeonato Cearense 2025; veja time

Bicampeão do torneio, o Ceará dominou a seleção do O POVO com oito presentes, além do craque da competição e o melhor treinador / Crédito: FÁBIO LIMA

Com o fim do Campeonato Cearense, a equipe do Esportes O POVO elegeu a seleção dos melhores jogadores da competição. A votação contou com a participação de 12 jornalistas da casa, realizada entre segunda, 24, e quinta-feira, 27. Os mais votados em cada posição foram escolhidos para compor o time ideal. Os profissionais utilizaram diferentes critérios para definir os principais destaques do Estadual, como gols, influência ao longo da competição, decisões nos momentos finais e qualidade técnica. A formação escolhida foi o 4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Brítez e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lucas Sasha e Lucas Mugni; Pedro Henrique, Pedro Raul e Allanzinho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre os nomes selecionados, dois foram escolhidos de forma unânime: o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o meia Lucas Mugni, ambos do Ceará, campeão do torneio. O Vovô, aliás, dominou a escalação com oito atletas. Além de Bahia e Mugni, foram escolhidos o goleiro Bruno Ferreira, o lateral-direito Fabiano Souza, o zagueiro Marllon, o volante Fernando Sobral e os atacantes Pedro Henrique e Pedro Raul.

O comandante não poderia ser outro: Léo Condé. O técnico do Alvinegro de Porangabuçu foi escolhido por unanimidade pelos 12 jornalistas, consolidando seu papel como o treinador mais destacado da competição, já que foi campeão de maneira invicta. A seleção do Cearense 2025 é completada por outros três jogadores. O zagueiro Emanuel Brítez e o volante Lucas Sasha são os representantes do Fortaleza entre os eleitos. Fechando a lista, Allanzinho, jogador anunciado pelo Tricolor, mas que brilhou no Manjadinho pelo Ferroviário e dividiu a artilharia com Lucero, do Fortaleza. O ex-Tubarão também foi eleito a revelação do torneio. Atacante Allanzinho comemora gol no jogo Ferroviário x Altos, no PV, pela Copa do Nordeste 2025 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Seleção do Campeonato Cearense 2025: destaques individuais Eleito craque da edição pelo Esportes O POVO, Lucas Mugni justificou seus 12 votos dentro de campo, seja com gols e assistências, ou com atuações decisivas. Em nove jogos pelo Cearense, o meia mostrou sua importância. Foi no Estadual que marcou dois gols e distribuiu quatro assistências. O camisa 10 alvinegro balançou as redes contra o Fortaleza, no primeiro Clássico-Rei da temporada, vencido pelo Ceará por 2 a 1. Depois, deixou sua marca diante do Maracanã, no jogo de ida da semifinal, na vitória por 3 a 0. Outro grande destaque foi Pedro Raul, que, por pouco, não alcançou a unanimidade entre os votantes. O centroavante, recém-chegado ao clube, já caiu nas graças da torcida e foi peça fundamental no bicampeonato alvinegro. Contra o Bicolor Metropolitano, marcou um gol em cada jogo da semifinal. Mas seu momento mais brilhante foi na decisão contra o Fortaleza, quando anotou o gol do título.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15.03.2025: Lucas Sasha e Aylon. Fortaleza x Ceará. Clássico Rei na Arena Castelão. Primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO) Crédito: AURÉLIO ALVES Seleção do Campeonato Cearense 2025: outros citados Além dos jogadores que integraram a seleção do campeonato, outros também receberam votos e foram mencionados nas escolhas. Entre os goleiros, Rayr, do Maracanã, foi lembrado. Nas laterais, Kauê Leonardo (Ferroviário) e Dieguinho (Ceará) se destacaram pelo lado direito. Já entre os zagueiros, foram citados Jeffão e Wesley Junio (Ferroviário), Kuscevic (Fortaleza), Ramon Menezes (Ceará) e Lucas Ramires (Ferroviário).

No meio-campo, Lourenço (Ceará), Gharib (Ferroviário) e Davi Torres (Maracanã) receberam votos. No setor ofensivo, três atacantes do Fortaleza também foram lembrados: Lucero, Moisés e Marinho. Seleção do Campeonato Cearense 2025: voto de cada jornalista Afonso Ribeiro: Bruno Ferreira (CEA); Fabiano Souza (CEA), Marrlon (CEA), Brítez (FOR) e Matheus Bahia (CEA); Fernando Sobral (CEA), Lucas Sasha (FOR) e Lucas Mugni (CEA); Allanzinho (FER), Pedro Henrique (CEA) e Pedro Raul (CEA). Iara Costa: Bruno Ferreira (CEA); Fabiano Souza (CEA), Marllon (CEA), Kuscevic (FOR) e Matheus Bahia (CEA); Lourenço (CEA), Lucas Sasha (FOR) e Lucas Mugni (FOR) e Allanzinho (FER); Lucero (FOR) e Pedro Raul (CEA).