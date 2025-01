Cearense 2025: Maracanã mira final inédita na história do clube

Bicolor Metropolitano vai estrear neste sábado, 18, às 17 horas (de Brasília), diante do Iguatu. Os times se enfrentarão no Morenão

Semifinalista em 2024, o Maracanã vem fortalecendo seu projeto a cada nova edição do Campeonato Cearense. Neste ano, por exemplo, o clube almeja repetir ou superar o desempenho da última temporada — o que significa uma disputa de final estadual.

Ciente da complexidade do objetivo, a diretoria de futebol, que tem componentes como o ex-atleta Gilmak, se movimentou no mercado e contratou nomes conhecidos no âmbito cearense.