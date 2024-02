Fortaleza 3 x 3 Ceará: veja os melhores momentos da partida

Os gols do Tricolor do Pici foram marcados por Tinga, Kauan e Machuca. Matheus Felipe, Aylon e Saulo Mineiro assinalaram os tentos alvinegros

Fortaleza e Ceará empataram em 3 a 3 no primeiro Clássico-Rei da temporada. Na Arena Castelão, as equipes protagonizaram um duelo eletrizante neste sábado, 17, pelo Campeonato Cearense.Os gols doTricolor do Pici foram marcados por Tinga, Kauan e Machuca. Matheus Felipe, Aylon e Saulo Mineiro assinalaram os tentos alvinegros.



Fortaleza 3 x 3 Ceará: veja melhores momentos da partida