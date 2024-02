Atlético-CE e Barbalha empatam sem gols pelo Campeonato Cearense

Atlético-CE e Barbalha se enfrentaram na tarde desta sexta-feira, 16, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense. Em uma partida morna no estádio João Ronaldo, em Pacajus, as equipes não saíram do 0 a 0.

Com o resultado os dois times terminam a primeira fase do Cearense na lanterna dos respectivos grupos. Na chave A, o Atlético-CE somou apenas dois pontos nas cinco partidas disputadas. No chaveamento B, o Barbalha somou a mesma quantidade mínima de pontos nos cinco jogos em que atuou.

Quadrangular do Rebaixamento definida

Com a vitória do Horizonte diante do Caucaia na última quinta, estão classificados para a Quadrangular do Rebaixamento: Caucaia e Atlético-CE pelo Grupo A e Horizonte e Barbalha pelo Grupo B.