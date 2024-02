Horizonte vence Caucaia fora de casa pelo Campeonato Cearense

No início do jogo, o mandante Caucaia teve mais posse de bola e tentou se impor, mas não conseguiu ser criativo frente ao posicionamento reativo do Horizonte. A equipe horizontina chegou a ter um jogador, o camisa 5 Jeferson Santos, expulso, mas a saída do atleta não desanimou o grupo, que além de marcar ao final da primeira etapa conseguiu sustentar o resultado até o apito final.

Confirmados na Quadrangular do Rebaixamento, Caucaia e Horizonte se enfrentaram no estádio Raimundão, em Caucaia, na noite desta quinta-feira, 15, em partida que abriu a quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense .

Com poucos pontos após cinco partidas jogadas, entretanto, as duas equipes já estão na Quadrangular do rebaixamento. A definição dos outros participantes e dos classificados para as quartas e semifinais do Campeonato Cearense ocorre entre sexta e sábado. Na sexta,16, o Atlético-CE recebe o Barbalha. Já no sábado, Fortaleza e Ceará protagonizam o primeiro Clássico-Rei de 2024 às 16h40min, na Arena Castelão. No mesmo dia e horário, Ferroviário enfrenta Maracanã e Iguatu joga diante do Floresta.