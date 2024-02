Ceará possui retrospecto positivo diante do Fortaleza nos últimos dez Clássicos-Rei

Lance do Clássico-Rei Fortaleza x Ceará, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste 2023 Crédito: FCO FONTENELE

O Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará que irá ocorrer neste sábado, 17, às 16h40min, pelo Campeonato Cearense, será o primeiro embate entre os times no ano de 2024. Nas últimas dez partidas em que as equipes se encontraram, por diferentes torneios, o Alvinegro de Porangabuçu possui vantagem no retrospecto. Foram cinco vitórias computadas ao Vovô, que balançou as redes 13 vezes, contra três do Tricolor do Pici, que marcou 11 gols ao todo. Somente dois dos embates saíram com igualdade no placar. Os jogos ocorreram em diferentes torneios. Em 2022, o Ceará encontrou o Fortaleza na Copa do Nordeste, na Série A do Brasileirão e na Copa do Brasil. Em 2023,o Leão enfrentou o Alvinegro de Porangabuçu na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense.