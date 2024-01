Cearense 2024: em quinto ano na elite, Caucaia mira permanência e crescimento estadual

A estreia do Raposa no Estadual acontecerá no dia 22 de janeiro, diante do Baralha, no Estádio Raimundão. A bola vai rolar às 20 horas (de Brasília)

Desde 2020 na primeira divisão do Campeonato Cearense, o Caucaia vem se mostrando um clube cada vez mais fortalecido no cenário estadual. Após o vice-campeonato em 2022 e a disputa do quadrangular de rebaixamento em 2023, a Raposa agora almeja conquistar a permanência na elite sem grandes sustos.



Tendo a manutenção na elite como principal objetivo, a diretoria do clube da Região Metropolitana também deseja garantir calendário cheio para a temporada de 2025. Ou seja, garantir vaga na Série D e Copa do Brasil do próximo ano através do Estadual 2024.

"Nosso objetivo é permanecer na primeira divisão e buscar calendário com Brasileiro Série D e Copa do Brasil. Além disso, queremos manter o nome do Caucaia no alto nível do esporte cearense, estamos indo para o quinto ano na primeira divisão. Desde que subimos, não caímos", disse o presidente do clube, Roberto Góis ao Esportes O POVO.