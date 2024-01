Cearense 2024: de olho nas competições nacionais e regionais, Floresta mira semifinais do Estadual

De volta à elite do Campeonato Cearense após três anos na B, o Floresta entrará em campo pelo certame estadual mirando bem mais que a permanência. A equipe comandada por Felipe Surian quer chegar até as semifinais de olho nas vagas para a Copa do Nordeste e Copa do Brasil para garantir um calendário cheio em 2025.

A tarefa é difícil, mas não impossível para o Lobo da Vila Manuel Sátiro, que já chegou nesta fase da competição nos anos de 2018 e 2019. Em 2024, para alcançar tal objetivo, o Verdão contará com um elenco que mescla juventude — com atletas que recentemente disputaram até a segunda fase da Copinha — e experiência vinda de jogadores que fazem parte do dia a dia do CT Felipe Santiago desde a temporada passada. É desse time que Felipe Surian espera um grande empenho.

O treinador mineiro comanda o grupo desde o início dezembro de 2023, quando chegou à Vila Manuel Sátiro e, de lá para cá, tem testado bem cada peça.