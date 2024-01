Cearense 2024: com nomes conhecidos, Maracanã deseja repetir campanha da edição passada

Ciente da dificuldade e do nível de enfrentamento da competição, a diretoria do Azulão se movimentou no mercado e contratou nomes conhecidos no futebol local

Em seu terceiro ano consecutivo na elite do Campeonato Cearense, o Maracanã deseja repetir, em 2024, a campanha que realizou no estadual de 2023. Na edição passada, a equipe bicolor chegou até as quartas de finais e garantiu calendário cheio para a atual temporada.



No entanto, para isso acontecer, será preciso atingir o objetivo inicial no certame: a permanência. Ciente da dificuldade e do nível de enfrentamento da competição, a diretoria do Azulão se movimentou no mercado e contratou nomes conhecidos no futebol local.

Entre os reforços do time para o Estadual estão o zagueiro Guilherme, o volante Pio, os meias Testinha e Patuta e o atacante Índio Potiguá. Além desses, a cúpula, que agora conta com o ex-zagueiro Ciro Sena como dirigente, manteve a base da equipe do ano passado.