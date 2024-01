Cearense 2024: Barbalha almeja permanência e sonha com vaga na Copa do Brasil

Único representante do Cariri na Série A do Campeonato Cearense, o Barbalha disputará a Primeira Divisão local pelo segundo ano consecutivo. Após ser rebaixado em 2021 e conquistar o vice-campeonato da Segundona em 2022, a equipe figurou na elite cearense em 2023 e conseguiu permanecer para a atual temporada.

Com os pés no chão, a Raposa da Região do Cariri chega para a disputa com o objetivo de permanecer na Série A, mas a comissão técnica, comandada por Márcio Allan, revela que o verdadeiro sonho do elenco — reformulado para 2024 — é conquistar uma vaga para a Copa do Brasil do próximo ano. Para ter chances, o clube precisaria alcançar as semifinais do torneio.

Na edição passada, o time lutou até a última rodada para firmar sua permanência. A Raposa terminou a fase inicial como lanterna do grupo A, com apenas uma vitória em cinco jogos disputados. Contudo, no quadrangular de rebaixamento, conseguiu ficar em segundo lugar e escapar do descenso — Pacajus e Guarani de Juazeiro foram rebaixados.