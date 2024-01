Cearense 2024: Atlético-CE aposta em técnico português para tentar surpreender

A Águia da Precabura montou um time jovem, com maioria formada por atletas entre 20 e 23 anos, e investiu na contratação do treinador João Carlos, que tem passagem pelo futebol feminino do Benfica

Em 2023, o Atlético-CE chegou até as quartas de final do Campeonato Cearense e acabou sendo eliminado pelo Iguatu. Para o treinador, que acumula passagens pelo futebol feminino do Benfica-POR, a ideia para a edição do torneio deste ano é protagonizar algo semelhante, mas mantendo como objetivo pretensões maiores, de ir além.

O Atlético-CE resolveu mudar os ares para a temporada de 2024. Saindo do ciclo comum de treinadores brasileiros, a Águia da Precabura decidiu apostar alto e contratou o português João Carlos Moura para assumir o comando técnico da equipe. O clube, que tem como referência o centroavante Ari — que também o dono —, almeja, no mínimo, repetir a campanha do Estadual do último ano.

No sorteio, o Atlético-CE caiu na chave A ao lado do Fortaleza, Maracanã, Floresta e Caucaia. Na estreia, a Águia da Precabura enfrentará o Iguatu, algoz do clube na última edição do Cearense. A partida acontece no próximo domingo, 21, às 17 horas, no estádio Morenão. Vale ressaltar que o formato do certame é de confrontos cruzados antes do mata-mata — ou seja, equipes do Grupo A enfrentam os times do Grupo B.

Cearense 2024: Atlético-CE anunciou 13 reforços e aposta em time jovem

Com o Campeonato Cearense e a Série D do Campeonato Brasileiro no calendário, o Atlético-CE se movimentou no mercado da bola e praticamente renovou o elenco por completo. A aposta foi em jogadores jovens, entre 20 e 23 anos — média que representou dez das 13 contratações anunciadas pelo clube.

Confira a lista de reforços:

Atacantes: Carlos Neto (20 anos), Adriano (20 anos), Hailton (22 anos) e Alexandre Manzoni (23 anos).



Meias/volantes: Israel Kami (30 anos), Lucas Mattoso (21 anos), Adrielson (20 ano) e Estênio



Laterais: Renê Silva (21 anos) e Henrique (21 anos)



Zagueiros: Matheus Vila (31 anos) e Diogo Vasques (21 anos)



Goleiro: Marcos Vinícius (20 anos)

Cearense 2024: calendário de jogos do Atlético-CE