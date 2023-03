Iguatu x Ceará ao vivo pelo Campeonato Cearense 2023; siga transmissão

Iguatu e Ceará se enfrentam hoje, 12, às 9 horas, no estádio Morenão (CE), em partida válida pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Sem querer dar margem ao azar, o Ceará deve ir com força total para encararo Iguatu, na manhã deste domingo, 12 de março. A partir das 9 horas, as equipes entram em campo no Estádio Morenão, em duelo válido pela semifinal do Campeonato Cearense. Esta será a primeira partida entre as equipes rumo à final do Estadual. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Iguatu x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Iguatu x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Iguatu e Ceará

Iguatu

Marcelo; Talisson, Regineldo, Max Oliveira, Guidio e Wender; Caxito e Dedeco; Leonardo Reis, Pedrinho e Araçoiaba. Tec: Washington Luiz.

Ceará

Richard; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos ; Richardson e Arthur Rezende; Janderson, Guilherme Castilho e Erick; Vitor Gabriel.

Como chegam Iguatu e Ceará para o jogo

Na temporada 2023, o time treinado por Gustavo Morínigo contabiliza nove vitórias, dois empates e duas derrotas – a última conhecida na noite da última quarta-feira, 8, quando com equipe reserva perdeu por 2 a 0 para o Vitória, na Bahia, pela Copa do Nordeste. Apesar do Alvinegro de Porangabuçu estar confortável no torneio regional, o revés adiou sua possível classificação antecipada.



O Azulão, por sua vez, também vem de derrota no meio de semana. Na quinta-feira, 9, perdeu por 3 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, dando adeus à Copa do Brasil. Mesmo com a eliminação, o time cearense se despediu com os cofres abastecidos, com R$ 1,55 milhão arrecadados na competição nacional.(Com Wanderson Trindade)

