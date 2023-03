Ingressos para Ferroviário x Fortaleza já estão à venda; veja valores

Os ingressos para o primeiro Clássico das Cores válido pela semifinal do Campeonato Cearense começaram a ser vendidos nesta sexta-feira, 10. Apesar do mando de campo ser do Ferroviário, os sócio-torcedores do Fortaleza podem comprar ingressos pela metade do preço, porém somente pelo site do programa de sócios.

Para a partida, apenas o anel inferior e o setor superior central serão abertos. A torcida coral vai ocupar a inferior norte, enquanto todos os demais espaços serão destinados aos tricolores. Os preços dos bilhetes variam de R$ 20 a R$ 100 e a venda está sendo feita pelas lojas oficiais do Fortaleza e site efolia.com.br.

Para os setores inferior norte, inferior sul e superior central, o ingresso custa R$ 40, enquanto na Bossa Nova o bilhete custa R$ 60. Para assistir no setor premium é preciso pagar R$ 100. Há meia entrada disponível para todos os lugares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A estimativa da diretoria do Ferroviário é de um público de 15 mil pessoas.

Preços dos ingressos:

Inferior Sul / Inferior Norte (mandante) / Superior Central - R$ 40 (R$ 20)

Bossa Nova - R$ 60 (R$ 30)

Premium - R$ 100 (R$ 50)

Tags