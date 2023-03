Sindicato dos atletas pede mudança de horário de Iguatu x Ceará na Justiça do Trabalho

Safece protocolou pedido de liminar na Justiça do Trabalho. No processo, um laudo de um fisiologista foi anexado, defendendo o espaço de 72 horas entre partidas de futebol

Marcada pela Federação Cearense de Futebol para às 9 horas da manhã do próximo domingo, 12, a semifinal do Campeonato Cearense entre Iguatu x Ceará corre o risco de mudar de horário.

O Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado do Ceará (Safece), através do departamento jurídico, já protocolou, nesta quarta-feira, 8, um pedido de liminar na Justiça do Trabalho solicitando a mudança, atuando em defesa dos atletas envolvidos na partida.

No processo, um laudo elaborado pelo professor Ricardo Lima, fisiologista da Unifor, defende o espaço de 72 horas para a realização de jogos de futebol profissional por uma mesma equipe e mostra o esforço que seria feito pelos jogadores atuando pela manhã.

O Iguatu enfrenta o Santos pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 9, às 21h30min, na Vila Belmiro. Já o Ceará encara nesta quarta-feira o Vitória, em Salvador, pela Copa do Nordeste. A outra semifinal está marcada entre Ferroviário x Fortaleza para às 18h30min de domingo, 12, no Castelão.

