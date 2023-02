Pacajus vence Guarani de Juazeiro pelo quadrangular de rebaixamento do Cearense

O Pacajus venceu a primeira partida do quadrangular de rebaixamento do Campeonato Cearense. Na tarde deste domingo, 12, o Cacique do Vale do Caju visitou o Guarani de Juazeiro, no Estádio Inaldão, em Barbalha, e saiu de campo com a vitória pelo placar de 1 a 0. Lopeu marcou o único gol da partida.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Cleiton Cearense foi aos três pontos e pulou para a segunda colocação do quadrangular, ficando atrás apenas do Caucaia. Já o Guarani terminou a rodada na lanterna e, neste momento, estaria rebaixado.

O próximo compromisso do Pacajus será na próxima sexta-feira, 17, quando a equipe enfrentará o Barbalha, às 16 horas, no Estádio João Ronaldo. No dia anterior, quinta-feira, 16, o Guarani de Juazeiro visita o Caucaia, no Estádio Almir Dutra, também às 16 horas.

