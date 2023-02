Ceará pode ter até quatro desfalques para o Clássico-Rei; Fortaleza tem um descarte

Técnico do Vovô, Gustavo Morínigo, possui duas dúvidas, enquanto Vojvoda, comandante do Fortaleza, terá praticamente todo o elenco à disposição

Para o primeiro Clássico-Rei de 2023, o Ceará estará mais desfalcado que o Fortaleza. Enquanto o Alvinegro poderá ter até quatro ausências, o Tricolor só tem uma peça descartada da partida, marcada para a noite desta terça-feira, 7, no PV.

No Ceará, o paraguaio Gustavo Morínigo não contará com o zagueiro Luiz Otávio, que trata uma lesão no joelho direito; e com o lateral-direito Michel Macedo, que está com uma lesão no bíceps femoral da coxa direita.

O Vovô tem dois pontos de interrogação. O primeiro é Danilo Barcelos, que faz fisioterapia no tornozelo direito, devido a entorse, mas pode ganhar condição de jogo. O outro é Vina, que ficou de fora das duas últimas partidas, foi poupado de alguns treinos por dores no púbis, mas já voltou a dar expediente, porém precisava recuperar a condição física. Pode pintar entre os relacionados.

Pelo Fortaleza, apenas o atacante Moisés está descartado. Ele cumpre um protocolo pós-operatório, por conta de uma cirurgia no pé direito feita há duas semanas.

O goleiro João Ricardo e o zagueiro Brítez, que estiveram até semana passada no departamento médico do Leão, já voltaram a ser relacionados na partida contra o ABC e o segundo até já atuou. São, portanto, opções para Vojvoda.



