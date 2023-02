Com hat-trick de Zaza, Caucaia goleia o Guarani-J por 5 a 0 pelo Campeonato Cearense

Sem cautela, o Caucaia goleou o Guarani de Juazeiro por 5 a 0 no estádio Ronaldão, em Pacajus, na noite desta quarta-feira, 1°, e somou os três primeiros pontos no Campeonato Cearense de 2023. Os tentos foram marcados por Everton, Túlio e um hat-trick do camisa 19, Zaza.

A goleada foi construída ainda no primeiro tempo. Aos sete minutos, Everton abriu o placar. Cinco minutos depois, Zaza marcou seu primeiro tento de pênalti após uma falta de Gabriel. Antes do apito de intervalo, Túlio ainda marcou aos 22 minutos e Zaza complementou aos 26. Na segunda etapa, o camisa 19 marcou o seu terceiro gol aos 13 minutos.

Apesar do resultado positivo, por ser a primeira vitória do Caucaia na competição, a equipe já está matematicamente na quadrangular de descenso. A situação do Guarani-J é similar, já que o grupo do Cariri foi derrotado nas quatro partidas que disputou até aqui.

