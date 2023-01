Jogos de Ceará e Ferroviário sofrem alterações no Cearense 2023; saiba detalhes

As informações foram divulgadas pela Federação Cearense de Futebol, que utilizou como justificativa a tabela da Copa do Nordeste no dia 13 de janeiro e também a disponibilidades dos estádios

A Federação Cearense de Futebol divulgou nesta terça-feira, 17, algumas alterações nos calendários dos jogos de Ceará e Ferroviário no Campeonato Cearense de 2023. A entidade justificou que as mudanças foram necessárias para adequação da tabela da Copa do Nordeste no dia 13 de janeiro e disponibilidade dos estádios.



O jogo entre Ceará e Pacajus, marcado anteriormente para acontecer 24 de janeiro, uma terça-feira, passou para o dia 25, quarta-feira, com local e horário mantidos: Presidente Vargas, às 20 horas.

Além deste confronto, o Clássico da Paz contra o Ferroviário, que seria no dia 2 de fevereiro, uma quinta, foi antecipado para terça, 31 de janeiro, no Presidente Vargas, às 20 horas.

Já o duelo entre Ferroviário e Atlético-CE, previsto para o dia 26 de janeiro, às 20 horas, no PV, mudou por completo, passando para o dia 25, uma quarta-feira, às 15h30min, no Elzir Cabral. O jogo contra o Caucaia, antes no dia 29, domingo, às 19h30min, foi reajustado para o dia 28, sábado, às 20 horas.

Confira todas as alterações:

Barbalha x Maracanã



De: Estádio Mauro Sampaio em Juazeiro do Norte Para: Estádio Elmo Moreno em Iguatu



Data: 25/01/2023, quarta-feira (mantida) horário: 20h (mantido)



Ceará x Pacajus



De: 24/01/2023 terça-feira Para: 25/01/2023 quarta-feira



Local: Estádio Presidente Vargas (mantida) horário: 20h (mantido)

Ferroviário x FC Atlético



De: Estádio Presidente Vargas, 26/01/2023 às 20h00 para: Estádio Elzir Cabral, 25/01/2023 às 15h30

Caucaia x Ferroviário



De: 29/01/2023 domingo, às 19h30 para: 28/01/2023 sábado, às 20h00



Local: Estádio João Ronaldo (mantido)

FC Atlético x Guarani (J)



De: 30/01/2023 segunda-feira, às 20h00 para: 29/01/2023 domingo, às 19h30



Local: Estádio João Ronaldo (mantido)

Pacajus x Iguatu



De: 18h30 para: 16h00



Local: Estádio João Ronaldo (mantido) Data: 28/01/2023 (mantida)

Ferroviário x Ceará