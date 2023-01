Cearense 2023: Barbalha, de volta à elite, mira a permanência

Vice da 2ª divisão do Cearense em 2022, a Raposa dos Verdes Canaviais aposta em jogadores do Cariri e jovens promessas. Confia mais sobre o Barbalha

O Barbalha está de volta à primeira divisão do Campeonato Cearense. Após sofrer rebaixamento em 2021, o time voltou sendo vice-campeão da Segundona em 2022. A Raposa da Região do Cariri chega para a disputa do Estadual com o objetivo de permanecer na Série A.



No ano passado, o time lutou até a última rodada da Série B com Pague Menos e Horizonte por uma vaga na elite e conquistou o acesso após vencer o Floresta por 3 a 0, no estádio Presidente Vargas.



Sob a gestão de José Airton Silva Coelho, o Barbalha busca se firmar no primeiro escalão do futebol cearense. Antes do rebaixamento, a equipe vinha disputando a primeira divisão do Estadual por três anos consecutivos: 2019, 2020 e 2021.



Para isso, a diretoria reforçou o time com alguns nomes, como o goleiro Lyon Cardoso, os zagueiros Cuero e Rogério, o lateral-esquerdo Marquinhos e o meia Izac Júnior. Eles serão comandados por um velho conhecido do torcedor barbalhense: o técnico Roni Araújo, que terá ao seu lado o auxiliar Gil Cabal, o preparador físico Gabriel Fideles e o preparador de goleiros Lucas Ferreira.



A estreia do Barbalha no Campeonato Cearense de 2023 será no dia 15 de janeiro, diante do Ferroviário, fora de casa.

Campeonato Cearense 2023: Barbalha Futebol Clube

Apelido: Raposa



Cidade: Barbalha (CE)



Fundação: 01/01/2002



Presidente: José Airton Silva Coelho



Calendário em 2022: Campeonato Cearense e Taça Fares Lopes

Campeonato Cearense 2023: Tabela de jogos do Barbalha

1ª rodada: Ferroviário x Barbalha



2ª rodada: Barbalha x Maracanã



3ª rodada: Barbalha x Fortaleza



4ª rodada: Pacajus x Barbalha



5ª rodada: Guarani de Juazeiro x Barbalha

Últimas campanhas no Estadual: 2019 (8º), 2020 (8º), 2021 (10º) e 2022 (vice da 2ª divisão)

