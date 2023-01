Cearense 2023: Guarani de Juazeiro tem permanência como objetivo

Sem investimentos para a disputa do Cearense 2023, o time de Cariri busca continuar na elite do futebol cearense. Confira tudo sobre o Guarani de Juazeiro

Campeão da Série B do Estadual em 2022, o Guarani de Juazeiro possui metas modestas para o Campeonato Cearense deste ano. Sem ajuda para investimentos, o principal objetivo do clube é se manter na elite, afirmou o presidente Suarez Leite Machado.

Com a taça da Série B do Cearense no ano passado, o time juazeirense conquistou o segundo acesso seguido, já que em 2021 foi campeão estadual da terceira divisão. Para a disputa deste ano, entretanto, o Leão do Mercado passará por uma reformulação e terá um elenco totalmente novo.

A comissão técnica também foi renovada e contará com o técnico Renato Neves, o auxiliar Marcos Santos, o preparador de goleiros Edilson Bento e o preparador físico Paulo Miranda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Campeonato Cearense 2023: CONFIRA guia completo do Estadual

O grupo terá 19 atletas contratados para disputar o Campeonato Cearense 2022. Destes, sete são jogadores da base do Campo Grande — clube de Juazeiro fundado por Suarez Leite — integrados ao elenco do Guarani: o goleiro Danilo, os zagueiros Jonny e Luan; o lateral-direito Gabriel, os meias João Paulo e Lucas; e o atacante Andrey. Para completar o plantel, o time do Cariri, até o momento, contratou o lateral Weslley Santos e os goleiros Matheus Vinícius e Diego.

O Leão do Mercado se prepara para o Campeonato Cearense desde o dia 15 de dezembro, quando se apresentou para a pré-temporada. O time realizou um jogo amistoso contra o Sousa-PB no dia 23 de dezembro e saiu derrotado por 2 a 0.

O técnico Renato Neves pontuou que a equipe fez treinamentos intensos visando o início da competição. “A preparação para o Estadual teve uma pré-temporada muito forte. Fizemos jogos amistosos para poder testar essa equipe para a estreia contra o Ceará no Romeirão. O Guarani é o clube que está na primeira divisão. Eu acredito que o Guarani está fazendo o seu dever de casa, o seu trabalho e coisas maiores ainda podem acontecer. O sonho de todo torcedor do Leão é ver o Guarani a nível nacional novamente”, destacou ao Esportes O POVO.

O Guarani de Juazeiro estreia no Campeonato Cearense 2022 no domingo, 15, quando encara o Ceará. As equipes se enfrentam no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, às 17 horas, em jogo válido pelo do Grupo B.

Guarani Esporte Clube

Alcunha: Leão do Mercado



Cidade: Juazeiro do Norte (CE)



Fundação: 10/04/1941



Presidente: Suarez Leite Machado



Calendário em 2023: Série A do Campeonato Cearense



Campeonato Cearense 2023: tabela de jogos do Guarani de Juazeiro:

1ª rodada: Guarani de Juazeiro x Ceará



2ª rodada: Iguatu x Guarani de Juazeiro



3ª rodada: Atlético-CE x Guarani de Juazeiro



4ª rodada: Caucaia x Guarani de Juazeiro



5ª rodada: Guarani de Juazeiro x Barbalha

Tags