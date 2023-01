Cearense 2023: Caucaia, vice em 2022, quer ir longe mais uma vez

Após campanha histórica na temporada passada, Raposa Metropolitana mantém time-base e deseja repetir feito. Veja mais sobre o Caucaia no Cearense 2023

O Caucaia vem se firmando como uma das forças do futebol cearense nos últimos anos. Em 2022, o clube conseguiu o vice-campeonato com uma campanha histórica. Agora, a Raposa quer seguir fazendo bonito e almeja fazer um bom Estadual em 2023.



Com o calendário cheio, a diretoria da Raposa Metropolitana decidiu manter o time-base que obteve sucesso na última edição. No Manjadinho, a equipe tem como meta inicial permanecer na elite e, logo em seguida, fazer campanha semelhante ou igual à do ano passado.



“O primeiro objetivo é permanecer na primeira divisão e manter o nome da campanha que fizemos em 2022. É um campeonato muito difícil, sempre concorrido. O trabalho vem firme, com vontade. Acredito que vamos dar bastante alegria ao futebol cearense e à torcida da Raposa”, comentou o presidente do clube, Roberto Góis.



Além de jogadores importantes como o goleiro Célio, o zagueiro Túlio e os volantes Wilker e Guto, o Caucaia também terá o comando do técnico Roberto Carlos, responsável por levar o time à grande final. Sua comissão é formada pelos auxiliares Erandir Feitosa e Wagner Caucaia, o preparador físico Valmir Filho, preparador de goleiros Marleudo e pelo analista de desempenho Roberto Gabriel.



Em 2022, a Raposa disputou 18 jogos, venceu nove, empatou oito e perdeu apenas um. A derrota do time ocorreu na decisão, quando foi superado pelo Fortaleza na Arena Castelão. A campanha histórica garantiu vaga na Copa do Brasil 2023, Pré-Copa do Nordeste 2023 e Série D 2023.



Nas Eliminatórias do torneio regional, a equipe da Região Metropolitana não conseguiu ir longe: logo na primeira fase foi derrotada por 2 a 0 pelo Santa Cruz, no Arruda, e se despediu do certame, embolsando cota de R$ 126 mil.

A estreia do Caucaia no Campeonato Cearense de 2023 será no dia 15 de janeiro, diante do Maracanã, fora de casa.

Campeonato Cearense 2023: Caucaia Esporte Clube

Apelido: Raposa



Cidade: Caucaia (CE)



Fundação: 16/04/2004



Presidente: Roberto Campos Góis



Calendário em 2023: Eliminatórias da Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Campeonato Brasileiro Série D e Copa do Brasil



Campeonato Cearense 2023: tabela de jogos do Caucaia

1ª rodada: Maracanã x Caucaia



2ª rodada: Fortaleza x Caucaia



3ª rodada: Caucaia x Ferroviário



4ª rodada: Caucaia x Guarani de Juazeiro



5ª rodada: Caucaia x Pacajus

Últimas campanhas no Estadual: 2020 (6º), 2021 (8º) e 2022 (vice)

