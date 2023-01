Campeonato Cearense 2023: Maracanã mira vaga em competição nacional

Com a permanência na elite estadual, o Azulão busca agora a classificação à Série D do Brasileirão ou à Copa do Brasil, renovou com atletas importantes e anunciou um pacote de reforços

Após se manter na elite do futebol estadual, o Maracanã sonha mais alto. O clube agora mira uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. Para alcançar o feito, o Azulão se prepara para o Campeonato Cearense desde o dia 20 de dezembro, quando se apresentou para a pré-temporada.

Para a disputa do torneio, o clube de Maracanaú anunciou um pacote de reforços. As principais contratações foram o goleiro Rayr Miller, zagueiro Lucão, os meias Renezinho, Michel e Patuta, os volantes José Augusto e Lessim, além dos atacantes Romarinho, Veraldo, Jandir Balotelli, Hudson e Bizingua.

O Azulão também manteve atletas que integraram a campanha estadual de 2022, quando o time encerrou o campeonato na 5ª colocação. Os destaques ficam por conta do goleiro Luis Carlos, zagueiro Guilherme e meia Dinde. A atual comissão técnica é formada pelo treinador Júnior Cearense, o auxiliar técnico Wescley Farias, o preparador físico Floriano David, o preparador de goleiros Neto e o fisioterapeuta Eder Cruz.

O presidente do clube, César Augusto Von Paumgartten, afirmou que o ponto forte da equipe está no trabalho realizado pela comissão técnica e na coletividade do elenco ao mesclar juventude e experiência. “Temos um grupo homogêneo. O destaque fica por conta do trabalho, união e determinação do grupo. Destaque para toda equipe, mesclamos juventude com experiência, velocidade e com qualidade técnica”, ressaltou ao Esportes O POVO.

Esta será apenas a terceira vez que o Maracanã estará na elite do futebol cearense. A primeira participação na Série A do Estadual foi em 2013, quando ficou na 11ª posição. Retornou no ano passado, após emendar acessos das Séries C e B, e teve boa campanha.

O Maracanã estreia no Campeonato Cearense 2022 no sábado, 14, quando encara o Caucaia, em jogo válido pelo Grupo B. As equipes se enfrentam às às 18h30min, no estádio Ronaldão, em Pacajus.

Maracanã Esporte Clube

Alcunha: Azulão



Cidade: Maracanaú (CE)



Fundação: 31/01/2005



Presidente: César Augusto Von Paumgartten



Calendário em 2023: Série A do Campeonato Cearense

Campeonato Cearense 2023: tabela de jogos do Maracanã

1ª rodada: Maracanã x Caucaia



2ª rodada: Barbalha x Maracanã



3ª rodada: Ceará x Maracanã



4ª rodada: Maracanã x Iguatu



5ª rodada: Atlético-CE x Maracanã

Maracanã: campanhas no Campeonato Cearense

1ª divisão: 2013 (11ª colocação) 2022 (5ª colocação)



2ª divisão: 2008 (3º); 2009 (5º); 2010 (5º); 2011 (3º); 2012 (1º); 2014 (6º); 2015 (3º); 2016 (8º); 2017 (3º); 2018 (7º); 2021 (1º)



3ª divisão: 2005 (4º); 2006 (5º); 2007 (2º); 2020 (1º)

