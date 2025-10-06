CBF afasta árbitros e VAR de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio

Tricolores de São Paulo e Porto Alegre saíram na bronca com os homens do apito após os duelos do fim de semana pelo Brasileirão

Assim, os árbitros centrais e de vídeo (VAR) das partidas RB Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras sofrem uma punição e ficarão fora das próximas escalas.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tomou uma decisão dura após as polêmicas de arbitragem do final de semana na Série A 2025.

"A Comissão de Arbitragem da CBF informa que os árbitros centrais e de vídeo (VAR) das partidas Red Bull Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras, válidas pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025, serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades", diz a nota da entidade.

Polêmicas no Morumbis

Em São Paulo x Palmeiras, Ramon Abatti Abel comandou o clássico em campo. O VAR teve Ilbert Estevam da Silva como nome principal, com o auxílio de Fabricio Porfirio de Moura e Adeli Mara Monteiro.

No Morumbis, o São Paulo considerou "vergonhosa" a arbitragem. O Tricolor reclamou de um pênalti em Tapia e a não expulsão do palmeirense Andreas Pereira.

Revolta gremista

No jogo do Grêmio, o árbitro de campo foi o paranaense Lucas Casagrande. O VAR contou com Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE), além do auxílio de Clovis Amaral da Silva e Alexandre Vargas Tavares de Jesus,