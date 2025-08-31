Corinthians e Palmeiras ficam no empate em último Derby da temporada

O Palmeiras saiu na frente, mas sofreu um empate com um gol contra / Crédito: César Greco/Palmeiras

O sétimo e último Derby de 2025 terminou sem um vencedor. Na noite deste domingo, Corinthians e Palmeiras empataram por 1 a 1, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque, de pênalti, abriu o placar para o Palmeiras, enquanto um gol contra de Piquerez, minutos depois, deixou tudo igual no marcador. O empate não mudou muito a situação das duas equipes no Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu a chance de embalar a segunda vitória consecutiva e permaneceu na 11ª colocação, chegando aos 26 pontos. Do outro lado, o Palmeiras, que já havia caído para o terceiro lugar com a vitória do Cruzeiro, continuou em tal posição. O Alviverde soma 43 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo.

O jogo A primeira oportunidade da partida surgiu aos cinco minutos em lançamento em velocidade para Vitor Roque. O camisa 9 recebeu, invadiu a grande área, cortou a marcação de Charles e bateu para o gol, mas Hugo Souza espalmou para escanteio. Na cobrança ensaiada, o Palmeiras levou perigo novamente, mas a defesa corintiana afastou. Com nove minutos, Flaco chutou de fora da área e Hugo defendeu tranquilamente. Aos 11 minutos, o árbitro Ramon Abatti Abel assinalou pênalti para o Palmeiras. Charles 'calçou' Flaco López dentro da área. Dois minutos depois, Vitor Roque foi para a cobrança e finalizou alto no canto direito, sem chances para Hugo Souza. Com 16 minutos, o Corinthians chegou em chute de Memphis, mas para fora. Dez minutos depois, o Timão deixou tudo igual no marcador. Garro cobrou falta para dentro da área e Gustavo Henrique cabeceou para o meio. A bola desviou em Piquerez e acabou no fundo das redes. O VAR checou um possível impedimento no lance, mas o lance foi visto como legal. Aos 41 minutos, o Corinthians quase virou a partida na Neo Química Arena. Angileri encontrou muito espaço do lado esquerdo e invadiu a grande área. O argentino cruzou fechado e a bola desviou na zaga do Palmeiras. Gui Negão quase conseguiu completar para o gol, mas a bola passou na frente do atacante. Minutos depois, o Verdão respondeu com Felipe Anderson, que driblou dois dentro da área e finalizou com desvio.



Segundo tempo Com quatro minutos, o Corinthians conseguiu uma boa jogada. Gui Negão dominou de costas, fez o girô e arrancou em velocidade. Ele tocou para Garro, que rolou para Maycon na entrada da área. O camisa 7 chegou batendo de primeira, mas a bola foi por cima do gol. Dois minutos depois, Garro bateu de fora da área e Weverton agarrou. Aos 12 minutos, o Palmeiras teve a melhor chance da partida até então. Aníbal Moreno enfiou grande passe para Mauricio, que saiu cara a cara com Hugo Souza. O goleiro corintiano, por sua vez, cresceu para cima do atacante alviverde e fez a defesa no um contra um.