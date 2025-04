Bragantino x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão Série A

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bragantino e Ceará se enfrentam hoje, segunda-feira, 31 de março (31/03), em jogo válido pela 1ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 20 horas (horário de Brasília).

Bragantino x Ceará: como chegam os times

No confronto, o Vovô, que vive bom início de temporada, almeja a vitória paralargar com o pé direitono certame. Um empate, por sua vez, também é encarado como um bom resultado.

Adversário da vez, o Red Bull Bragantino quer fazer o papel de mandante diante do seu torcedor para afastar o começo de ano turbulento — a equipe caiu nas quartas do Paulistão e avançou nas duas fases inicias da Copa do Brasil com dificuldades. (Com João Pedro Oliveira)

Bragantino x Ceará: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão: dia e horário do jogo Bragantino x Ceará

Segunda-feira, 31 de março (31/03), às 20 horas (horário de Brasília).