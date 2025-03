Vasco x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão Série A

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco e Santos se enfrentam hoje, domingo, 30 de março (30/03), em jogo válido pela 1ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília).

Vasco x Santos: como chegam os times

As duas equipes viveram situações parecidas neste início de temporada: foram eliminadas de forma precoce na semifinal de seus respectivos estaduais. Desde então, tiveram tempo de sobra para corrigir os problemas e se preparar para a estreia na Série A.



O Santos se despediu do Campeonato Paulista no último dia 9 de março ao perder para o Corinthians, fora de casa, por 2 a 1. De lá para cá, o Peixe teve o período preparatório e optou por realizar um amistoso contra o Coritiba, em que saiu vitorioso por 4 a 1 no Couto Pereira.



Do outro lado, o Vasco caiu na semifinal do Campeonato Carioca. O Cruzmaltino perdeu para o Flamengo, por 3 a 1 no placar agregado, e deu adeus ao Estadual. Para se preparar para o jogo contra o Santos, a equipe disputou um jogo-treino no último sábado (22), contra o Boa Vista, e venceu por 2 a 1 no CT Moacyr Barbosa. (Com Gazeta Esportiva)