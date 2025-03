Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão Série A

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 30 de março (30/03), em jogo válido pela 1ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 16 horas. (horário de Brasília).

Palmeiras x Botafogo: como chegam os times

De um lado, o Palmeiras chega em baixa para o duelo, após ficar com o vice-campeonato do Paulistão diante do maior rival, o Corinthians. Com a derrota no agregado, o Verdão não conseguiu se sagrar tetracampeão da competição, o que seria um feito inédito na história do estadual.



Após um Campeonato Carioca ruim, o Botafogo terá um longo período de treinos para se preparar para a estreia do Brasileirão. O último jogo oficial da equipe foi a derrota para o Racing-ARG, pela Recopa Sul-Americana. Agora, o Fogão terá a estreia do técnico Renato Paiva para manter as esperanças de uma temporada vitoriosa. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Globo: canal de TV aberta



Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão: dia e horário do jogo Palmeiras x Botafogo

Domingo, 30 de março (30/03), às 16 horas (horário de Brasília).