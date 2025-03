Bahia x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão Série A

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão Série A entre Bahia e Corinthians é neste domingo, 30, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bahia e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 30 de março (30/03), em jogo válido pela 1ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 20 horas (horário de Brasília).

Bahia x Corinthians: como chegam os times

O Timão se sagrou campeão do Campeonato Paulista na última quinta, ao segurar um empate sem gols contra o Palmeiras na Neo Química Arena. Por sua vez, o Bahia também foi campeão estadual e vem de uma ótima campanha na Copa do Nordeste, onde também é líder do seu grupo.



O Corinthians colocou seus melhores jogadores na final do Paulistão. O técnico Ramón Díaz não tem baixas para a partida, visto que Igor Coronado esteve à disposição na decisão. A tendência, entretanto, é que o treinador poupe alguns de seus titulares para o confronto em função do alto desgaste físico. (Com Gazeta Esportiva)



Bahia x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

SporTV: canal de TV fechada



Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão: dia e horário do jogo Bahia x Corinthians

Domingo, 30 de março (30/03), às 20 horas (horário de Brasília).