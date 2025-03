São Paulo x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão Série A

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo e Sport se enfrentam hoje, sábado, 29 de março (29/03), em jogo válido pela 1ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio do Morumbis, em São Paulo (SP), às 18h30min. (horário de Brasília).

São Paulo x Sport: como chegam os times

O São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista no início do mês e, em função disso, teve pouco mais de duas semanas de preparação para o duelo contra o Sport. O técnico Luis Zubeldía aproveitou o período para ajustar a equipe e recuperar jogadores lesionados.

O Tricolor, inclusive, fez um jogo-treino contra o São Bernardo, no Morumbis, como forma de preparação para a estreia na Série A. O time são-paulino venceu o adversário por 4 a 2, com gols de André Silva, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ryan Francisco.

Para o confronto, Zubeldía terá um desfalque de peso. Lucas Moura, com um trauma no joelho direito, não estará à disposição. Em contrapartida, o comandante tricolor deve poder contar com o Alan Franco e Calleri, já que ambos tem treinado normalmente com o grupo após problemas físicos.