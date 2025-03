Fortaleza x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão Série A

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Fluminense: como chegam os times

A fase atual do Leão do Pici não é boa e somente uma vitória diante do clube carioca conseguirá apaziguar, pelo menos momentaneamente, os ânimos da torcida tricolor, que, na quarta-feira passada, após a derrota para o CRB-AL pela Copa do Nordeste, protestou e chamou o time de “sem vergonha” na saída do campo do Gigante da Boa Vista.

O Fluminense, embora também tenha amargado o segundo lugar no Estadual, onde foi derrotado pelo Flamengo, chega para o duelo com um clima mais leve. (Com Mateus Moura)



Fortaleza x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão: dia e horário do jogo Fortaleza x Fluminense

Sábado, 29 de março (29/03), às 18h30min (horário de Brasília).