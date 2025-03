Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 29 de março (29/03), em jogo válido pela 1ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas. (horário de Brasília).

Flamengo x Internacional: como chegam os times

Entre os cinco melhores clubes do Campeonato Brasileiro no ano passado, Flamengo e Internacional iniciam a competição com grandes aspirações. Ambas as equipes venceram seus respectivos Estaduais em 2025. O Rubro-Negro, campeão da Copa do Brasil na temporada passada, também conquistou a Supercopa do Brasil no início deste ano, em cima do Botafogo.



A boa fase das duas equipes é resultado dos trabalhos de seus treinadores. Filipe Luís e Roger Machado assumiram o comando em meio a crises na temporada passada e deram um novo rumo às equipes. A continuidade em 2025 tem se mostrado acertada e os resultados estão aparecendo. (Com Gazeta Esportiva)



Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

SporTV: canal de TV fechada



Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão: dia e horário do jogo Flamengo x Internacional

Sábado, 29 de março (29/03), às 21 horas (horário de Brasília).