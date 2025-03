Brasileirão 2025: veja tabela completa de jogos com dia e horário

O Campeonato Brasileiro de 2025, o Brasileirão, terá início no dia 29 de março e contará com uma pausa de um mês para a disputa do novo Mundial de Clubes da Fifa. Confira abaixo a tabela completa dos jogos com dia e horário.

O Brasileirão 2025 seguirá o formato tradicional de pontos corridos, com 20 equipes disputando o título ao longo de 38 rodadas. No entanto, o calendário contará com uma interrupção entre as rodadas 12 e 13 para a realização do Mundial de Clubes, que reunirá times brasileiros e grandes clubes europeus.