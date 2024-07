Torcedores do Flamengo são detidos após confusão no jogo contra o Vitória

Suspeitos de iniciarem a briga generalizada no Barradão seguem detidos desde a última noite. A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) não divulgou a identidade dos torcedores

O jogo entre Vitória e Flamengo na noite dessa quarta-feira, 24, foi marcado por confusões e brigas entre as torcidas. Durante o jogo, duas torcidas organizadas do Flamengo iniciaram um combate generalizado no setor visitante do Barradão, em Salvador. A confusão começou com o desentendimento de dois integrantes das organizadas Jovem Fla e Raça Rubro-Negra e logo envolveu o restante do setor.

Para conter a confusão, a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) foi acionada e logo identificou e deteve os suspeitos. Os integrantes das torcidas organizadas que teriam iniciado a confusão foram conduzidos ao posto policial localizado no estádio e seguem detidos. O número de detidos não foi divulgado.

Antes do tumulto na arquibancada, entretanto, outro episódio de violência havia sido registrado entre os torcedores. Do lado de fora do estádio, a torcida do Flamengo envolveu-se em uma briga com os Imbatíveis, a organizada do Vitória. Mesmo após terem trocado socos e arremessado objetos, nenhum dos integrantes foi detido nessa ação.