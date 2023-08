Brasileirão: assista aos melhores momentos dos jogos da 21ª rodada

Líder Botafogo vence o Bahia por 3 a 0, e Atlético-MG ganha na inauguração da Arena MRV. Fortaleza derrota Coritiba por 3 a 1 no PV

A 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro se encerrou na noite deste domingo, 27. Representante cearense na competição, o Fortaleza venceu o Coritiba por 3 a 1 no PV e segue na cola do G-8. O líder Botafogo venceu mais uma e segue isolado na ponta, enquanto o Atlético-MG também triunfou na inauguração da Arena MRV. Assista abaixo melhores momentos dos dez jogos da rodada.

+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A 2023

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Flamengo 0x0 Internacional: melhores momentos