Varela e Gerson trocam agressões em treino do Flamengo; uruguaio tem suspeita de fratura

O lateral-direito Guillermo Varela e o volante Gerson, do Flamengo, trocaram agressões nesta terça-feira, 15, no Ninho do Urubu, em Vargem Grande (RJ). A informação é do ge.

O uruguaio tem suspeita de fratura, após receber um soco no nariz. O embate físico teve intervenção do departamento de futebol, que realizou uma reunião para acalmar a situação. A equipe ainda não se manifestou publicamente sobre o episódio.

Recentemente, o atacante Pedro foi vítima de violência do ex-preparador físico Pablo Fernández. O acontecido foi registrado na vitória do Flamengo contra o Atlético-MG. A ocorrência resultou na demissão do membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli.