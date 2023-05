Com arbitragem polêmica, Flamengo bate Bahia e engata 2ª vitória seguida na Série A

Esquadrão tem dois jogadores expulsos, e Rubro-Negro vence por 3 a 2 na Fonte Nova. Gabigol volta a balançar as redes e encerra jejum de gols

O Flamengo engatou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 13, o Rubro-Negro foi letal na bola parada e fez 3 a 2 no Bahia, em Salvador, na Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada do torneio. Foi a primeira vitória da equipe carioca como visitante nesta edição da competição.

Bom de cabeça e de pênalti, o Flamengo fez os três gols no primeiro tempo e foi para o vestiário vencendo por 3 a 1. Na etapa final, após Jorge Sampaoli mudar cinco jogadores de uma vez no intervalo, os visitantes caíram de produção e viram o Bahia encostar no placar. Contudo, o time baiano teve dois jogadores expulsos. O Rubro-Negro ainda levou sustos, mas segurou o resultado.

Com a vitória, o Flamengo pulou para nove pontos e está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro neste começo de 6ª rodada. O Bahia continua com seis pontos e está em 13º lugar.

O Flamengo agora inicia o confronto com o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo é nesta terça-feira, 16, às 21 horas (de Brasília), no Maracanã. Na sequência, volta a jogar pelo Brasileirão e recebe o Corinthians, na noite do próximo domingo, 21.

O Bahia também tem jogo importante pela frente na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 17, às 19 horas (de Brasília), o Tricolor Baiano inicia o duelo com o Santos, na Vila Belmiro. Pelo Brasileirão, o próximo adversário é o Goiás, domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Bahia x Flamengo: o jogo

O técnico Jorge Sampaoli improvisou Fabrício Bruno na lateral direita do Flamengo. David Luiz e Léo Pereira formaram a dupla de zaga. O argentino optou por manter Matheus Cunha no gol e contou com retorno de Thiago Maia, recuperado de lesão, e Gabigol, de volta após cumprir suspensão.

O primeiro lance de perigo foi do Bahia. Aos cinco minutos, Cauly cobrou falta pela esquerda e quase surpreendeu Matheus Cunha. O goleiro rubro-negro conseguiu mandar para escanteio. O Flamengo buscava explorar a velocidade de Cebolinha, mas não aproveitava as investidas, pelas escolhas equivocadas dos jogadores.

O Bahia incomodou o Flamengo com cruzamentos para a área, mas sem chances efetivas de gol. Os visitantes, então, usaram a bola parada para abrir o placar. Em jogada ensaiada, Arrascaeta cobrou falta para a área. David Luiz escorou de cabeça para Matheus França. Ele cabeceou e fez 1 a 0, aos 23 minutos.

O clube carioca encaixou um contra-ataque logo na sequência. Aos 25 minutos, Arrascaeta recebeu de Cebolinha na área e foi derrubado por Vitor Hugo. Pênalti. Gabigol deslocou Marcos Felipe e fez 2 a 0.

O Tricolor Baiano respondeu aos 34 minutos. Após bela troca de passes, que começou pela esquerda, Thaciano, centralizado, ajeitou para Biel. Ele bateu no canto, de primeira, e fez um bonito gol. Três minutos, Arrascaeta recebeu na entrada da área, mas chutou por cima.

O Flamengo voltou a castigar o Bahia na bola parada. Aos 48 minutos, Everton Cebolinha cobrou falta para a área e David Luiz cabeceou para fazer 3 a 1. Foi o primeiro gol do zagueiro com a camisa do Rubro-Negro.

Sampaoli fez logo as cinco alterações no intervalo. Ele colocou Santos, Wesley, Erick Pulgar, Vidal e Bruno Henrique. Saíram Matheus Cunha, David Luiz, Thiago Maia, Matheus França e Cebolinha. O Bahia fez o segundo aos cinco minutos da etapa final. Após bola levantada para a área, Ademir, que entrou no intervalo, bateu e marcou.

O Flamengo buscou esfriar o jogo, trocando passes. Contudo, perdeu o poder ofensivo e deixou de criar no segundo tempo. O Bahia era superior e rondava o gol rubro-negro. O clube carioca passou a ter vantagem numérica a partir dos 28 minutos. Rezende fez falta em Wesley, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Aos 31 minutos, Kanu também foi expulso no Bahia. Após levar um amarelo por reclamação, ele deixou o braço em lance com Gabigol. O zagueiro foi punido mais uma vez e recebeu o vermelho. O Bahia quase empatou aos 33. Cauly ficou com a sobra, limpou a marcação e chutou por cima, com perigo.

O Fla teve chance de ampliar. Aos 37, Wesley cruzou, mas Ayrton Lucas completou por cima. Aos 39, Gabigol marcou, mas estava impedido. O gol foi corretamente anulado. Aos 47, Ayrton Lucas tirou do goleiro, mas Ryan apareceu bem e salvou o Bahia. Apesar dos sustos, o Flamengo garantiu a vitória em Salvador.