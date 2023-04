Botafogo vence Flamengo e assume liderança do Brasileirão; Fortaleza fica em 2º

Tiquinho Soares, duas vezes, e Danilo Barbosa garantiram o triunfo do Glorioso no Maracanã. Léo Pereira marcou os dois gols do Rubro-Negro

A boa fase do Botafogo prevaleceu sobre o Flamengo. A estratégia funcionou e o Fogão fez 3 a 2 sobre o rival, neste domingo, 30, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo engata a terceira vitória no torneio, é o único time 100% e lidera o Brasileirão. Com o resultado, o Fortaleza fica na segunda posição, com sete pontos, dois a menos que o Glorioso

O Fogão conseguiu frustrar o Flamengo. No início, suportou a maior posse de bola do rival. Depois, foi se soltando e abriu o placar com Tiquinho Soares, aos 30 minutos, de pênalti. No fim do primeiro tempo, ampliou com Danilo Barbosa, aos 50 minutos.

Na etapa final, mesmo após expulsão de Rafael, o Botafogo segurou a pressão do Fla, que marcou com Léo Pereira aos 13. A equipe de Luís Castro ampliou o placar mais uma vez com Tiquinho Soares aos 26. Na reta final, Léo Pereira voltou a balançar as redes, mas não foi o suficiente para embalar o rubro-negro.

O Botafogo, agora, ostenta uma sequência de 12 jogos de invencibilidade, sendo dez vitórias e dois empates. Já o trabalho recém-iniciado de Sampaoli, que viu a opção de escalar Ayrton Lucas no meio de campo não funcionar, sofre outra derrota. O Fla, com três pontos, está na 12ª colocação do Brasileiro.

O Flamengo, agora, tem um importante compromisso pela Libertadores. O Rubro-Negro enfrenta o Racing, nesta quinta-feira, 4, às 19 horas (de Brasília), na Argentina. O Fla é o segundo colocado do Grupo A, com três pontos, três a menos do que o clube argentino. Já o próximo adversário pelo Brasileirão é o Athletico-PR, domingo, 7, às 16 horas, na Arena da Baixada.

O Botafogo também tem compromisso internacional importante pela frente. O Fogão recebe a LDU, do Equador, nesta quinta-feira, 4, às 21 horas, no Nilton Santos, pela Sul-Americana. O clube carioca está na segunda colocação do Grupo A, a dois pontos do rival equatoriano. Pelo Brasileirão, o Botafogo volta a campo contra o Atlético-MG, domingo, 7, às 18h30min, no Nilton Santos.

