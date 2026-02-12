CBF confirma formato e datas da Copa do Nordeste 2026; veja tabela básica

Copa do Nordeste 2026 terá participação de 20 clubes / Crédito: Mauricia da Matta/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas da Copa do Nordeste 2026 e detalhou o formato da competição, que contará com 20 clubes nesta edição. O torneio regional terá início em 25 de março e está previsto para ser encerrado em 7 de junho, quando será disputado o jogo de volta da final. Na primeira fase, os 20 participantes serão divididos em quatro grupos de cinco equipes. Os times enfrentarão os clubes das outras chaves, em turno único, da seguinte forma: Grupo A x Grupo B e Grupo C x Grupo D.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em partida única. Quartas de final Grupo E: 1º do Grupo A x 2º do Grupo C Grupo F: 1º do Grupo B x 2º do Grupo D

Grupo G: 1º do Grupo C x 2º do Grupo A Grupo H: 1º do Grupo D x 2º do Grupo B Semifinais Vencedor do Grupo E x Vencedor do Grupo H

Vencedor do Grupo F x Vencedor do Grupo G

A partir das semifinais, os confrontos passam a ser realizados em jogos de ida e volta. Datas de cada fase Fase de grupos 1ª rodada: 25/3 ou 26/3

2ª rodada: 28/3 ou 29/3 3ª rodada: 8/4 ou 9/4 4ª rodada: 15/4 ou 16/4