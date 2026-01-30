Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esportes O POVO ao vivo: tudo sobre Fortaleza x Iguatu e Ceará x Horizonte

A edição desta sexta-feira, 30, do Esportes O POVO aborda todas as informações pré-jogo de Fortaleza x Iguatu, que será neste sábado, 31, às 16h30min, no PV, e de Ceará x Horizonte, domingo, 1º, às 18 horas, também no PV, ambos pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta sexta-feira, 30:

