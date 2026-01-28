Esportes O POVO ao vivo: Apresentação de Júlio César; Kuscevic de saída?

O Esportes O POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO

A edição desta quinta-feira, 29, do Esportes O POVO aborda a apresentação de Júlio César, novo zagueiro do Ceará, e as negociações que envolvem a saída de Kuscevic do Fortaleza. O programa também traz todas as novidades do mercado de transferências que envolvem a dupla de rivais alencarina.

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.