Esportes O POVO ao vivo: Fortaleza vence o Horizonte; Segunda fase do Cearense definida

A edição desta sexta-feira, 23, do Esportes O POVO traz toda a repercussão da vitória do Fortaleza diante do Horizonte e todas as informações sobre a segunda fase do Campeonato Cearense 2026.

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.