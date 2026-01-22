Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esportes O POVO ao vivo: Fortaleza vence o Horizonte; Segunda fase do Cearense definida

O Esportes O POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO
A edição desta sexta-feira, 23, do Esportes O POVO traz toda a repercussão da vitória do Fortaleza diante do Horizonte e todas as informações sobre a segunda fase do Campeonato Cearense 2026.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta sexta-feira, 23:

