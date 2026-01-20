Esportes O POVO ao vivo: Mancuso deixa o Fortaleza; Éder se destaca no Ceará

O Esportes do POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO

A edição desta terça-feira, dia 20, do Esportes O POVO analisa a saída do lateral argentino Mancuso para o Estudiantes (ARG) e o destaque que o zagueiro Éder, do Ceará, vem ganhando nos primeiros jogos da temporada de 2026. O programa traz também outras novidades do mercado da bola, envolvendo Leão e Vovô.

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.