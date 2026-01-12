Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esportes O POVO ao vivo: Fortaleza vence Maracanã; Ceará fica no empate com Iguatu

O Esportes do POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO
A edição desta segunda-feira, dia 19, do Esportes O POVO analisa a vitória do Fortaleza sobre o Maracanã por 1 a 0 e o empate do Ceará diante do Iguatu, pela quarta rodada do Campeonato Cearense 2026. O programa traz também todas as novidades do mercado da bola, envolvendo Leão e Vovô. 

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta segunda-feira, 19:

