Esportes O POVO ao vivo: Fortaleza vence Maracanã; Ceará fica no empate com Iguatu

A edição desta segunda-feira, dia 19, do Esportes O POVO analisa a vitória do Fortaleza sobre o Maracanã por 1 a 0 e o empate do Ceará diante do Iguatu, pela quarta rodada do Campeonato Cearense 2026. O programa traz também todas as novidades do mercado da bola, envolvendo Leão e Vovô.

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.