Esportes O POVO ao vivo: primeiras impressões sobre Pedro Martins ; Alex Silva apresentado

O Esportes do POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO

A edição desta quinta-feira, 8, do programa Esportes O POVO, traz as primeiras impressões do novo CEO do Fortaleza, Pedro Martins e a apresentação oficial do primeiro reforço do Ceará para a temporada de 2026. Além disso, comenta sobre os jogos que movimentaram a rodada do Campeonato Cearense, na noite desta quarta-feira, 7.

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.