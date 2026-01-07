Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esportes O POVO ao vivo: primeiras impressões sobre Pedro Martins ; Alex Silva apresentado

Esportes O POVO ao vivo: primeiras impressões sobre Pedro Martins ; Alex Silva apresentado

O Esportes do POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO
Atualizado às Autor Esportes O POVO
Autor
Esportes O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A edição desta quinta-feira, 8, do programa Esportes O POVO, traz as primeiras impressões do novo CEO do Fortaleza, Pedro Martins e a apresentação oficial do primeiro reforço do Ceará para a temporada de 2026. Além disso, comenta sobre os jogos que movimentaram a rodada do Campeonato Cearense, na noite desta quarta-feira, 7.

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta quinta-feira, 8:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar