Após recesso de fim de ano, Sobe a Placa retorna à programação do Esportes O POVO

A temporada 2026 surge como um prato cheio para a atração. Ceará e Fortaleza , os dois principais clubes do Estado, chegam ao novo ano com um roteiro semelhante após “morrerem abraçados” em 2025. Agora, os rivais têm a mesma missão: reconstruir seus projetos e buscar o retorno à elite do futebol brasileiro. Antes disso, porém, os desafios passam por competições que tradicionalmente mobilizam as torcidas: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Após o recesso de fim de ano e das festas de Natal e Ano-Novo, o Sobe a Placa está de volta à programação do Esportes O POVO . O programa retorna nesta quarta-feira, 7, retomando sua proposta de misturar humor, comentários ácidos e críticos e uma boa dose de loucura para analisar o futebol cearense.

É nesse cenário de pressão, expectativa e incertezas que o Sobe a Placa se propõe a ir além da análise convencional. O programa aposta no comentário crítico, no humor afiado e na liberdade criativa para discutir não só o que acontece dentro de campo, mas também os bastidores, personagens e contradições do futebol local.

Criado como um dos quadros do Esportes O POVO, o Sobe a Placa ganhou identidade própria ao ampliar a duração do programa em 30 minutos. A atração vai ao ar das 12 horas às 12h30min, exclusivamente nos canais do Esportes O POVO e de O POVO no YouTube. A apresentação é de Lucas Mota, com comentários de Mateus Moura e Afonso Ribeiro, formando um trio que equilibra informação, ironia e entretenimento.

Com a volta do programa, o Esportes O POVO reforça sua aposta em formatos que dialogam com o torcedor de forma mais direta e descontraída, sem abrir mão da análise e da crítica. Em 2026, assunto é o que não vai faltar — e o Sobe a Placa promete seguir como espaço para debater tudo isso do seu jeito: sem filtro, sem monotonia e com muita resenha.

