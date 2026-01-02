Esportes O POVO ao vivo: Felipe Jonatan e Pacheco processam Fortaleza; Ceará se reapresenta

O Esportes do POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO

A edição desta sexta-feira, 2, do programa Esportes O POVO, traz os detalhes do caso envolvendo Felipe Jonatan, que é mais um atleta do Fortaleza a acionar o clube na Justiça por atrasos salariais. Antes dele, Bruno Pacheco também moveu ação judicial contra o clube. O programa aborda ainda a reapresentação do Ceará.

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.