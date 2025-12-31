Esportes O POVO ao vivo: Paz terá que pagar multa ao Fortaleza; Ceará estreará com base

O Esportes do POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO

A edição desta quarta-feira, 31, do programa Esportes O POVO, traz asúltimas informações sobre as movimentações de Ceará e Fortaleza no mercado da bola, além da notificação feita pela SAF do Fortaleza ao Marcelo Paz diante do pagamento da multa rescisória contratual na saída para o Corinthians e a estreia do Ceará no Campeonato Cearense 2026 com atletas oriundos das categorias de base.

O programa abordará ainda a saída do atacante Breno Lopes para Coritiba em transferência que chegará aos R$ 17,5 milhões, a quitação da dívida pelo zagueiro Kuscevic também, junto ao Coxa, as negociações entre Lucero e Universidad de Chile e o anúncio da aposentadoria de Fernando Miguel, ex-Ceará e Fortaleza.