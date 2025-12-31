Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esportes O POVO ao vivo: Paz terá que pagar multa ao Fortaleza; Ceará estreará com base

A edição desta quarta-feira, 31, do programa Esportes O POVO, traz asúltimas informações sobre as movimentações de Ceará e Fortaleza no mercado da bola, além da notificação feita pela SAF do Fortaleza ao Marcelo Paz diante do pagamento da multa rescisória contratual na saída para o Corinthians e a estreia do Ceará no Campeonato Cearense 2026 com atletas oriundos das categorias de base.

O programa abordará ainda a saída do atacante Breno Lopes para Coritiba em transferência que chegará aos R$ 17,5 milhões, a quitação da dívida pelo zagueiro Kuscevic também, junto ao Coxa, as negociações entre Lucero e Universidad de Chile e o anúncio da aposentadoria de Fernando Miguel, ex-Ceará e Fortaleza. 

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta quarta-feira, 31:

